استشهاد 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت إن خمسة فلسطينيين استشهدوا بنيران إسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة إن قصفا جويا إسرائيليا على قرية قباطية جنوب مدينة جنين أودي بحياة مواطنين اثنين، وأن قصفا على أحد الأحياء الشرقية بمدينة جنين أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عاما.

ويأتي ارتفاع حصيلة الشهداء مع اقتراب عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين، الذي يعد معقلا للنشاط الفلسطيني، من إكمال أسبوعين.

وقبل يوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن العملية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 18 فلسطينيا في المخيم، بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين، التي وصف الجيش وفاتها بـ"المأساوية". وأضاف أنه يحقق في الحادث.