مسئولون إسرائيليون: مستقبل اتفاق غزة يتوقف على الاجتماع بين ترامب ونتنياهو

قال ثلاثة مسئولين إسرائيليين تحدثوا لموقع أكسيوس الأمريكي، إن مستقبل اتفاق إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة يعتمد على نتيجة الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي من المقرر أن يعقد بعد غد الثلاثاء في البيت الأبيض.

كان نتينياهو قد وافق على مضض على المضي قدما في المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس. أما العائلات التي لديها رهائن والمفاوضون الإسرائيليون فلديهم قلق من أنه قد لا يواصل تنفيذ المرحلة الثانية في ظل محاولاته للبقاء سياسيا.

وقال المسئولون الإسرائيليون لموقع أكسيوس، إن نتنياهو ينتظر لمعرفة موقف ترامب من المرحلة الثانية من الاتفاق، التي يفترض أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، قبل اتخاذ أي قرارات.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية غدا الاثنين، لكن هناك فجوة كبيرة بالفعل، إذ تريد حماس إنهاء الحرب والبقاء في السلطة في غزة، بينما تعارض إسرائيل إنهاء الحرب طالما أن حماس ما تزال في السلطة في غزة.

ويأمل نتنياهو أن يتمكن من التأثير على تفكير ترامب وإقناعه بتأييد خطط الحرب في غزة، وفقا للمسئولين.

وقال أحد المسئولين الإسرائيليين إنه إذا قرر نتنياهو عدم المضي قدما في المرحلة الثانية من الاتفاق، فإن ذلك قد يعني على الأقل عاما آخر من الحرب في غزة في محاولة لإسقاط حماس.