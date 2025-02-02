لأول مرة في مصر عرضي «انتحار معلن» و«جسم وأسنان وشعر مستعار» على مسرح الهوسابير

يستقبل مسرح الهوسابيرعرضين في ليلة واحدة، حيث تقام مونودراما "انتحار معلن" تأليف الكاتب السعودي دكتور سامي الجمعان، وإخراج مازن الغرباوي، في السابعة مساء 11 و12 فبرايرالجاري، وفي الثامنة والنصف في اليومين تُقدّم مسرحية "جسم وأسنان وشعر مستعار" تأليف وإخراج مازن الغرباوي.

ويُعرض "انتحار مُعلن" لأول مرة في مصر بعد مشاركته الناجحة بمهرجان ارانيا الدولي بالصين في يونيو الماضي، كأول عرض مسرحي مصري عربي يعرض بجمهورية الصين الشعبية في الألفية الجديدة، وحقق العرض إقبالًا جماهيريًّا واحتفاء نقدي.

يشارك في بطولة العرض إيمان يوسف، وإضاءة أحمد أمين وديكور ومابينج لرضا صلاح تأليف موسيقى لـ د.طارق مهران، وتصميم أزياء دكتورة مروة عودة.

مسرحية انتحار معلن تتناول دراميا حياة الكاتبة والروائية الإنجليزية الشهيرة فرجينيا وولف Virginiawoolf، بكل ماعاشته في حياتها من مآسي، وما تركته من أثر إبداعي في الكتابة الروائية، وكذلك المنجز النقدي، وهي رائدة في المطالبة بحقوق المرأة، إلا أن اصابتها بمرض الهوس الإكتئابي ثنائي القطب، الذي كانت تسمع من خلاله ضجيجا وأصواتا في رأسها، مما وضعها تحت ملاحظة زوجها لونارد وولف دائما، نتيجة الانهيار العصبي الذي تعرضت له لأكثر من مرة، حتى أنها كررت محاولات الانتحار للتخلص من حياتها البائسة.

أما العرض المسرحي "جسم وأسنان وشعر مستعار" فهو أيضًا يُعرض لأول مرة في مصر بعد

والعرض سيعرض للمرة الأولى في مصر بعد مشاركته الناجحة بمهرجان ديجون الدولي للمسرح بكوريا الجنوبية في أغسطس الماضي، كأول عرض مسرحي مصري عربي يعرض بكوريا الجنوبية، والذي حظى بإقبال جماهيري ونقدي.

مسرحية "جسم وأسنان وشعر مستعار" بطولة إيمان يوسف، ونغم صالح، ونهال فهمي، وجهاد عصام، وتأليف موسيقى وغناء وتمثيل محمود شعراوي، ومساعد مخرج وإنتاج أنس سليمان، وترجمة روان يوسف، وسوشيال ميديا عصام الدين أشرف، وتصوير فوتوغرافيا وفيديو إبراهيم عرابي وخلود فارس، ومونتاج فيديو نغم عادل وإبراهيم عرابي، وتصميم بوستر وبامفلت علي عبدالرحمن، وتصحيح وتدقيق لغوي محمد الخيام، فيديومابينج رضا صلاح، وإضاءة ومخرج منفذ أحمد أمين، ودراماتورج عزالدين حافظ، وأشرف على الإنتاج الدكتورة إنجي البستاوي، وتصميم ملابس ومنتج مشارك أروى قدورة، وسينوغرافيا وتأليف وإخراج مازن الغرباوي.