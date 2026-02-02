فعاليات متنوعة للثقافة بالقصير وسفاجا وحلايب والشلاتين

نظمت هيئة قصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة البحر الأحمر، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

شارك بيت ثقافة القصير في مبادرة "جذور القصير لتوعية النشء"، التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة على مدار يومين بمركز الشباب بالقصير، وذلك في إطار البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته السادسة.

وتضمنت الفعاليات زيارة نظمت إلى قلعة القصير "الطابية"، وقامت خلالها سندس عصام مسئول المبادرة بمديرية الشباب والرياضة، بتعريف الحضور بتاريخ القلعة التي شيدت بهدف حماية مدينة القصير من قاطعي الطرق واللصوص على قوافل الحجاج.

وأوضحت، أنها تقع جنوب محافظة البحر الأحمر، وتعد من أشهر آثار المدينة، وتتميز بجدرانها السميكة والضخمة وتعلوها 4 أبراج للمراقبة.

كما أشارت إلى أن القلعة شهدت العديد من الأحداث التاريخية الهامة، وتعد معلما سياحيا بارزا يستحق الزيارة لاستكشاف تاريخها العريق وأهميتها الثقافية، خاصة للأطفال لتعريفهم بتاريخ بلدهم العريق.

كما شهدت الفعاليات مجموعة من الأنشطة التفاعلية للأطفال بهدف تنمية الجوانب السلوكية والتعليمية ومهارات التواصل والعمل الجماعي، بالإضافة إلى أنشطة حركية هدفت إلى تعزيز الانضباط الذاتي واحترام القواعد.

أعقب ذلك لقاء عن اللغة العربية اعتمد على الحوار وسرد القصص وطرح الأسئلة بهدف تنمية مهارة الاستماع الجيد، والتعبير السليم عن الأفكار، واختتمت الفعاليات بجلسة للتعريف بدور الأنشطة التربوية في بناء الشخصية وتنمية الوعي.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة محمد رجب، شهد قصر ثقافة الشلاتين ورشة حكي تضمنت مناقشة كتاب "رحلة الألوان" تأليف شهاب محمد، أوضحت خلالها إيمان عثمان، أمينة المكتبة، تأثير الألوان على النفس الإنسانية، وكيف تتحول إلى رموز تعبر عن المشاعر والتجارب الحياتية، كما تناولها المؤلف.

واستمرارا للاحتفال بعيد الشرطة، أقام بيت ثقافة سفاجا، محاضرة بعنوان "الشرطة المصرية.. عيون باتت تحرس الوطن"، تحدث خلالها الشاذلي عبد العزيز بشير، عن تضحيات رجال الشرطة بداية من معركة الإسماعيلية عام 1952، وحتى الوقت الحالي.

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "دور الشرطة في المحافظة على الأمن"، تناولت خلالها سميرة عبد الرحمن، دور رجال الشرطة في حماية المواطنين ومنع الجرائم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الشعب والشرطة من أجل حياة آمنة.

واحتفالا بالعيد القومي للمحافظة، قدمت فرقة حلايب للفنون التلقائية بقيادة الفنان طاهر علي، فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور منها رقصة "الأوكل"، وذلك أمام ساحة قصر ثقافة حلايب، فيما نفذ بيت ثقافة الحمراوين فقرة فنية على الشاطئ، تضمنت عزفا منفردا على آلة الناي بمشاركة العازف أشرف علي.