إضراب شامل يعطل النقل العام في ألمانيا اليوم الاثنين

من المتوقع أن تحدث اضطرابات كبيرة طوال اليوم الاثنين في وسائل النقل العام في ألمانيا بسبب إضراب عمالي شامل تنظمه نقابة "فيردي".

ومن المنتظر أن تبقى الحافلات وقطارات الترام وقطارات الأنفاق في مستودعات العديد من شركات النقل التابعة للبلديات نتيجة هذه الإجراءات الاحتجاجية.

وقالت فيردي إن الإضرابات ستشمل تقريبا جميع الولايات الألمانية الـ16.

وبحسب النقابة، فإن ولاية سكسونيا السفلى فقط لن تكون مشمولة بالإضرابات في البداية، حيث يوجد بالنسبة لنحو 5 آلاف عامل في النقل العام في سكسونيا السفلى اتفاق بعدم الإضراب في الوقت الحالي.

وخلال الإضرابات، من المتوقع أن تعمل القطارات الإقليمية وقطارات الضواحي التابعة لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" دون قيود.

وقالت الشركة الحكومية: "قطارات الضواحي في برلين، وهامبورج، وميونخ، وشتوتجارت، وكولونيا، ونورنبرج، وراين ماين [منطقة فرانكفورت الحضرية] وكذلك خدمات دويتشه بان الإقليمية وطويلة المدى ليست ممثلة من قبل نقابة فيردي، ولذلك فهي غير متأثرة بالإضراب".

وفي مفاوضات الأجور الجماعية، التي تُجرى في الغالب مع اتحادات أصحاب العمل على مستوى البلديات في جميع الولايات الألمانية، تطالب فيردي بتحسينات كبيرة في ظروف العمل على وجه الخصوص، مثل تقصير ساعات وأوقات العمل الأسبوعية، وإطالة فترات الراحة، وأيضا زيادة المكافآت عن العمل ليلا وفي عطلات نهاية الأسبوع.

وبحسب النقابة، تُجرى في ولايات بافاريا وبراندنبورج وزارلاند وتورينجن، وكذلك في شبكة قطارات الأنفاق في هامبورج، مفاوضات أيضا بشأن أجور أعلى.