محافظ الشرقية يتابع إنشاء مجمع مواقف جديد في الحسينية بتكلفة 2 مليون جنيه

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، أعمال إنشاء مجمع مواقف جديد بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية 2025 – 2026، بتكلفة 2 مليون جنيه.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية، وإزالة أي معوقات لضمان دخولها الخدمة وفق الجدول الزمني المحدد، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدوره، أوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية أن نسبة تنفيذ مشروع مجمع المواقف الجديد وصلت إلى 40%، لافتا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة المركز لتطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية وفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد للسكان، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة المرور.