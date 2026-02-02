 محافظ الشرقية يتابع إنشاء مجمع مواقف جديد في الحسينية بتكلفة 2 مليون جنيه - بوابة الشروق
الإثنين 2 فبراير 2026
محافظ الشرقية يتابع إنشاء مجمع مواقف جديد في الحسينية بتكلفة 2 مليون جنيه

فاطمة الديب
نشر في: الإثنين 2 فبراير 2026 - 2:54 م | آخر تحديث: الإثنين 2 فبراير 2026 - 2:54 م

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، أعمال إنشاء مجمع مواقف جديد بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية 2025 – 2026، بتكلفة 2 مليون جنيه.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية، وإزالة أي معوقات لضمان دخولها الخدمة وفق الجدول الزمني المحدد، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدوره، أوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية أن نسبة تنفيذ مشروع مجمع المواقف الجديد وصلت إلى 40%، لافتا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة المركز لتطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية وفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد للسكان، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة المرور.

