انخفاض فى أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم 2 فبراير 2026.

وانخفض سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 6 قروش ليسجل 47.04 للبيع، و47.14 للشراء مقابل 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع فى بداية تعاملات اليوم.

وهبط سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 9 قروش ليسجل 47.01 للبيع، و47.11 للشراء مقابل 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار فى بنك مصر 6 قروش ليسجل 47.05 للبيع، و47.15 للشراء مقابل 47.11 جنيه للشراء و47.21 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار فى الإسكندرية 7 قروش ليسجل 47.03 للبيع، و47.13 للشراء مقابل 47.10 جنيه للشراء،و 47.20 جنيه للبيع.

واستكمل الدولار استقراره في بنك القاهرة، عند 47.10 جنيه للشراء، و 47.20 جنيه للبيع.

وأغلق البنك المركزي المصري تعاملات أمس الأحد عند 47.0811 جنيه للشراء، و47.1811 جنيه للبيع.

كانت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، مطلع العام الجاري، كشفت عن تحقيق احتياطي النقد الأجنبي لمصر زيادة بنحو 1.236 مليار دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل مستوى تاريخي 51.45 مليار دولار.