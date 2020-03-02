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الناخبون في إسرائيل يبدأون التصويت في ثالث انتخابات خلال أقل من عام

د ب أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 9:30 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 9:30 ص

بدأ الناخبون في إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، الادلاء بأصواتهم في ثالث انتخابات تشهدها إسرائيل خلال أقل من عام.

وبدأ التصويت في 10 آلاف و631 مركز اقتراع. ويحق لنحو 5ر6 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.

كما تم تخصيص 16 مركز اقتراع في أنحاء إسرائيل للناخبين الموضوعين تحت الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد-19".

وأشارت آخر استطلاعات الرأي إلى أن هذه الانتخابات لن تفلح في الأغلب في حل المشكلة السياسية التي تشهدها البلاد في ظل استمرار احتدام المنافسة بين معسكرَي اليمين، بزعامة حزب "ليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومعسكر الوسط واليسار والعرب، بزعامة رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس.


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