تعرف على أقوى أفلام ومسلسلات «نتفليكس» لشهر مارس

أصدرت شبكة "نتفليكس" خاصية جديدة تسمح للمشتركين بالاطلاع على قائمة الأفلام والمسلسلات العشرة الأكثر شعبية في كل بلد، وذلك بعد عروضها في شهر فبراير، التي بدت فقيرة نسبياً بالنسبة للإصدارات الأخرى للشبكة، وخططت الشبكة الشهيرة لكي تجعل شهر مارس شهرًا غنياً بالإصدارات الجديدة.

ومن جانبها تحاول شبكة "نتفليكس" دائما تطوير جودة خدمتها والحفاظ على مكانتها، وتسعى لمنافسة الشبكات الأخري مثل "ديزني" و"أبل" و"HBO"؛ لتتربع وحدها على عرش خدمات البث الإليكتروني والترفيهي عبر الإنترنت.

وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، الذي جعلها أكثر الشركات استفادة، وفقاً لمحللي الصناعة على موقع "نيويورك بوست"؛ نظراً لأنها الملجأ الترفيهي الوحيد في المناطق المطبق عليها الحظر الصحي ولأولئك الذين يخافون الذهاب إلى دور العرض السينمائي بعد انتشار المرض؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهما بنسبة 0.8%.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأفلام والمسلسلات ضمن خريطة برامج "نتفليكس" لشهر مارس:

*فيلم "Spenser Confidential"

يعرض في السادس من مارس، وهو فيلم الإثارة والجريمة الذي يقوم ببطولته النجم الأمريكي "مارك والبيرج"، وتدور أحداثه حول شرطي مفصول وسجين سابق يدعى "سبنسر"، يسعى إلى تحقيق العدالة والقصاص في جريمة قتل شرطي داخل "بوسطن"، ويحصل على مساعدة من مدربه القديم للملاكمة، ثم يبدأ جمع فريق من أصدقائه وزملائه؛ لكي يساعدوه في تقديم الجناة للعدالة.

قصة الفيلم مستوحاة من مجموعة من روايات الغموض التي تحمل عنوان "سبنسر" للكاتب "روبرت بي. باركر"، وهو من إخراج "بيتر بيرج"، الذي يعد هذا هو التعاون السينمائي الخامس بينه وبين النجم مارك والبيرج، حيث كانت بدايتهما معاً في فيلم "Deepwater Horizon"، ويشارك في البطولة كل من آلان أركين، كاسي فينتورا، بوكيم وودبين، ومارك مارون، وبوست مالون، وكولين كامب.



*مسلسل "المُحافظ"

يبدأ عرض الموسم الثالث من المسلسل الدرامي التركي "المُحافظ – The Protector" في 6 مارس، وهو أول مسلسل تركي من إنتاج الشبكة العالمية "نتفليكس"، حيث حققت مواسمه السابقة شهرة واسعة ونجاح كبير، وتروي أحداثه قصة مدينة إسطنبولية تواجه الإحتلال من قبل قوى الشر التي أصبحت تستحوذ على البلاد وتسعى لتدميرها، ولكن يظهر أمل واحد ورجل واحد، يطلق عليه "هاكان" المحافظ، الذي يستطيع إنقاذ الوطن من القوى المسيطرة عليه.

المسلسل بطولة النجم شاتاي أولسوي، الذي يعود في هذا الموسم بعد أن حقق شهرة واسعة، نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، ويشاركه في البطولة كل من وآيتشا آيشين، توران وهازار إيرجوتشلو، وأوكان يالابيك، ومهميت كورتولوش، ويوردار أوكور، وبورتشين ترزي أوغلو.



*الموسم الثاني من مسلسل " Ugly Delicious"

المسلسل الوثائقي، الحائز على نسبة 100 % لموقع التقييمات الشهير "Rotten Tomatoes"، وتدور قصته حول الشيف "ديفيد تشانج"، الحائز على جائزة "جيمس بيرد" (أهم جوائز التميز في الطهى بالولايات المتحدة الأمريكية)، الذي يسافر إلى جميع أنحاء العالم مع الكتاب والطُهاة والناشطين والفنانين، الذين يستخدمون الطعام كوسيلة لكسر الحواجز الثقافية ومعالجة المفاهيم الخاطئة، ويستعد لمغامرته الأكبر على الإطلاق وهي أن يكون أبًا.

الفيلم من بطولة ديفيد تشانج وبيتر ميهان، ومن المقرر عرضه في السادس من مارس.



*مسلسل "النُخبة"

مسلسل الدراما الأسباني الشهير "النُخبة – Elite"، الذي يبدأ عرض موسمه الثالث في 13 مارس، وتدور أحداثه حول ثلاثة من الطلاب المراهقين يلتحقون بمدرسة " Las Encinas" في إسبانيا، بعد أن دمر الزلزال منازلهم، وتتسبب المواجهة بينهم وبين الطلاب الأثرياء في وقوع جريمة قتل، وتحدث أثراً أكبر مما يتوقعون.

ويشارك في البطولة كل من دانا باولا، إتسان اسكاميلا، ميجيل بيرناردو، ألفارو ريكو، آرون بايبر، مينا الحماني، إستر إكسبوسيتو، عمر أيوشو، خورخي لوبيز، كلوديا سالاس وغيرهم.



*"رسالة إلى الملك"

ينطلق عرض الموسم الأول من المسلسل الخيالي "رسالة إلى الملك – The Letter for the King" في 20 مارس، وهو مسلسل تصنيفه عائلي، وتدور قصته حول الفارس "تيوري"، البالغ من العمر 16 عاماً، الذي يجد نفسه مسؤولا عن مملكة بأكملها، ويذهب في مهمة محفوفة بالمخاطر؛ لإيصال رسالة سرية إلى الملك الذي يعيش عبر الجبال العظمى.

أحداث المسلسل مقتبسة من كتاب " How to Train Your Dragon" للمؤلف "تونك دراجت"، حيث أعاد كتابته المؤلف "ويل ديفيس"، وهو بطولة كل من أمير ويلسون الذي يلعب دور الفارس "تيوري"، ديفيد وينهام، وأميد جليلي، وبيتر فرديناندو، وروبي سيركيس، نثنائيل صالح، ثادية جراهام، إسلام بوعكاز، جاك بارتون، جونا ليس.



*مخيم أصحاب الهمم

يعرض الفيلم الوثائقي "مخيم أصحاب الهمم - Crip Camp: A Disability Revolution"، في 25 من مارس، وتبدأ أحداثه، على طريق "وودستوك"، حيث تندلع ثورة في معسكر صيفي للمراهقين من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ تؤدي إلى تغيير مجرى حياتهم نحو مزيد من المساواة.

الفيلم الوثائقي من إخراج نيكول نيونهام وجيم ليبرشت، ومن إنتاج شركة " Obamas" المملوكة لرئيسها التنفيذي باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما، حيث سبق لهما أن وقعا على صفقة مع نتفليكس لإصدار سبعة أفلام من بينها "American Factory"، الذي فاز بجائزة أوسكار 2020 كأفضل فيلم وثائقي.