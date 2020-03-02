إسرائيل تجري ثالث انتخابات برلمانية خلال عام واحد

يتوجه الاسرائيليون اليوم الاثنين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تجرى للمرة الثالثة خلال عام واحد، لكن نتائج استطلاعات الرأي تظهر أن المأزق السياسي في اسرائيل لن يشهد أي تغيير، وإن السبيل لتشكيل حكومة ائتلافية قد يكون بعيد المنال.

ويخوض حزب الليكود المحافظ، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو، سباقاً متقاربا مرة أخرى ضد حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتس.

ولم يبرهن نتنياهو ولا جانتس على قدرتهما على تشكيل ائتلاف حاكم بعد انتخابات أبريل أو سبتمبر من عام 2019.

ومع ذلك، فإنه منذ ذلك الحين، كان هناك تطورين كبيرين قد يغيران من الحسابات: اتهام نتنياهو بالفساد وخطة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وبعد أسبوعين من الانتخابات، من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام محكمة في القدس بتهمة الفساد، وهي حقيقة لا يبدو أنها تثني أنصاره عن التصويت له.

وربما يأتي المزيد من الضغط عبر قاعدته اليمينية والدينية حيث يضغط قادة المستوطنات على رئيس الوزراء لضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن في أقرب وقت ممكن، بموجب ضوء أخضر واضح من الولايات المتحدة.

وقال جانتس إنه سيعمل أيضًا على تنفيذ الخطة الأمريكية بالتعاون مع دول أخرى في المنطقة.