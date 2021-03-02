تحرير 9 مخالفات تموينية خلال حملة على مخابز ملوي

أعلن محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إدارة تموين بندر ملوى بالاشتراك مع مديرية التموين بالمنيا، شنت حملة فجرية لمتابعة عمل المخابز البلدية، حيث أسفرت عن تحرير 9 مخالفات ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان عن نظام التشغيل.

وأضاف أن المخالفات شملت تحرير محضر جنحة حيازة 14 كيلو لحوم وكبدة مجمدة مجهولة المصدر، ومحضر جنحة حيازة 10 آلاف علبة سجائر متنوعة دون فواتير.

كما ضبطت الإدارة بالاشتراك مع الطب البيطرى ومباحث التموين والمباحث العامة، جزار وبحوزته 216 كيلو لحوم ذبح خارج المجازر غير صالحة ومن بينها لحوم مستورد يستخدمها فى البيع لتكملة الميزان بالغش وحرر له محضر جنحة بذلك.