 مدرب مازيمبي: أنا محبط.. الأهلي لا يحتاج لمجاملة الحكام - بوابة الشروق
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مدرب مازيمبي: أنا محبط.. الأهلي لا يحتاج لمجاملة الحكام

محمود باهي
نشر في: السبت 27 أبريل 2024 - 12:40 ص | آخر تحديث: السبت 27 أبريل 2024 - 12:40 ص

هاجم لامين ندياي مدرب مازيمبي الحكم الذي أدار مباراة الأهلي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بخسارة فريقه بثلاثية دون رد، مساء الجمعة.

قال ندياي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "أنا محبط، إذا أرادت قارة أفريقيا أن تتقدم، يجب أن يكون مستوى الحكام أفضل".

وأضاف مدرب مازيمبي "نحن بشر والخطأ وارد، ولكن إلغاء هدفنا في مرمى الأهلي أثر علينا وعلى تركيزنا".

وأتم ندياي تصريحاته في هذا الشأن "الحكم لعب دورا سلبيا في هذه المباراة، والأهلي ليس بحاجة لذلك".

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي بالفوز على مازيمبي 0/3 بعد التعادل السلبي ذهابا في لوبومباشي.

وصعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي الذي فاز ذهابا وإيابا على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة واحدة 0/1.


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