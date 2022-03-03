قفزت أسعار النفط خلال جلسة تعاملات، اليوم الأربعاء، لتُسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2008 مدفوعة بالمخاوف حول نقص المعروض وسحب المزيد من الشركات لاستثماراتها في أصول النفط الروسية.

وقلصت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو من مكاسبها في وقت سابق من اليوم لترتفع بمقدار 8.91 دولار، بنسبة 8.49%، لتصل إلى 113.93 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت في وقت سابق من اليوم لتسجل 115.09 دولار للبرميل.

وصعد خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 7.45% أو 7.7 دولار عند 111.14 دولار، بعدما سجلت في وقت سابق من اليوم 112.47 دولار للبرميل.

وأكد تحالف "أوبك+" التزامه بسياسة إنتاج النفط خلال شهر أبريل المقبل، والتي تنص على زيادة الإمدادات بنحو 400 ألف برميل يوميًا، على الرغم من مناشدات الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج بوتيرة أكبر من المقررة حاليًا.

ودفعت العقوبات الغربية عددا من شركات النفط الكبرى إلى التخارج من عملياتها في روسيا، كما زادت من المخاوف لدى مالكي ناقلات النفط والمشتريين حول مشتريات النفط الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرحت "جين ساكي" المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بلادها منفتحة للغاية على فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي.