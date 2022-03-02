وزير الأوقاف خلال إطلاق صكوك الإطعام: مشروع تكافلي بامتياز ونموذج للعمل الاجتماعي

جمعة: لحوم صكوك الإطعام تصل للمستحقين بعزة وكرامة.. ويجوز إخراج الصك من أموال الزكاة

أطلق وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، مشروع صكوك الإطعام وطباعة 300 ألف صك إطعام بالوثائق المؤمنة قيمة الصك 300 جنيه وتم تسليمها للمديريات الإقليمية لبدء عملية تحصيل قيمة الصكوك من المشاركين في المشروع من أهل الفضل.

وأكد خلال مؤتمر اليوم، أن مشروع صكوك الإطعام يستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، وأن وزارة الأوقاف تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة، بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها.

وذكر أن هذا المشروع يُمثل بُعدًا اجتماعيًّا ضمن اهتمامات الدولة بتوفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف وزير الأوقاف أن هذ المشروع لا يوظِّف العطاء لأغراض شخصية نفعية كما فعلت الجماعات المتطرفة، وأن التوزيع يتم على الأولى بالرعاية دون تفرقة بين المصريين من خلال التنسيق التام مع وزارة التضامن والمحافظين.

وأكد أن مشروع صكوك الإطعام تكافلي بامتياز ونموذج للعمل الاجتماعي، انطلاقًا من قوله تعالى: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا".

وأوضح أن اللحوم تصل إلى المستحقين بعزة وكرامة، وبأعلى درجات الجودة مع حفظ آدمية المستحقين، حيث لا نسمح بخدش حياء الآخذين.

وأشار إلى أنه يجوز للفرد إخراجها من الزكاة، حيث يقول الحق سبحانه: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”، فأولى المستحقين لها هم الفقراء والمساكين، مع جواز إخراجها من الصدقات، والكفارات، والفدية، وإفطار الصائم، وتعد بديلًا حضاريًّا عن موائد الرحمن في شهر رمضان في ظل ظروف وتداعيات أزمة كورونا.