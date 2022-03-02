واشنطن تعتزم إطلاق وحدة خاصة لتنفيذ العقوبات على موسكو

تعتزم وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إطلاق وحدة خاصة للمساعدة في إنفاذ العقوبات ضد مسؤولي الحكومة الروسية ورجال الأعمال الروس، مستهدفة يخوتهم وطائراتهم وعقاراتهم وممتلكاتهم الأخرى.

وتعد فرقة العمل الجديدة ، التي يطلق عليها اسم "KleptoCapture" (اعتقال اللصوص)، جزءا من جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين لمعاقبة روسيا وبيلاروسيا على الغزو الروسي لأوكرانيا، باستخدام قيود التصدير والعقوبات المالية الأخرى، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، إن فرقة العمل الجديدة، ستضم مدعين عامين ووكلاء فيدراليين وخبراء في غسيل الأموال وإنفاذ الضرائب وتحقيقات الأمن القومي من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومصلحة الضرائب، وخدمة المارشال الأمريكية، وخدمة التفتيش البريدي الأمريكية.

وأوضح جارلاند: "لن ندخر أي جهد للتحقيق واعتقال ومحاكمة أولئك الذين مكنت أفعالهم الإجرامية الحكومة الروسية من مواصلة هذه الحرب الظالمة".