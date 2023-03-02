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استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 2 مارس 2023.

• وجاءت أسعار الحديد كما يلي:

استقر سعر طن حديد عز عند 25985 جنيها تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن السويس للصلب 26850 جنيها للطن.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 23300 جنيه.

وسجل سعر طن حديد بشاي عند 27360 جنيها.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 26850 جنيها.

وسجل سعر طن حديد العتال 23400 جنيه.

ووصل سعر طن حديد المراكبي إلى 25500 جنيه.

• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح مسجلا 1870 جنيهات.

كما استقر سعر أسمنت النصر مسجلا 1850 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1820 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان مسجلا 1870 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 1910 جنيهات.