شولتس يغادر ألمانيا إلى أمريكا لعقد لقاء منفرد مع بايدن

غادر المستشار الألماني أولاف شولتس، بلاده اليوم الخميس، متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ليعقد لقاء منفردا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الجمعة، حيث سيبحث عدة قضايا، في طليعتها الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعلى غير المعتاد، ليس من المزمع عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين بعد اللقاء، كما لا يرافق شولتس صحفيون على متن رحلته من برلين، وهو أمر غير معتاد أيضا.

وقبل المغادرة، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي: " تبادلنا للرأي وحديثنا معا بشكل كثير للغاية تعبير عن جودة العلاقات عبر ضفتي الأطلسي، وعن التعاون الجيد بين الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني"، مشيرا إلى أن هناك اتصالات هاتفية ومؤتمرات عبر الفيديو.

وأضاف شولتس أنه يجب مع ذلك أن يكون هناك حديث مباشر من وقت لآخر، "وهذا أمر ضروري في وضع دولي أصبحت فيه الكثير من الأمور شديدة الصعوبة"، وتابع: "أنا أتطلع إلى هذا".

يذكر أن لقاء البيت الأبيض هو الموعد الرسمي الوحيد لشولتس خلال زيارته لواشنطن. وفي أعقاب ذلك سيجري شولتس مقابلة مع فريد زكريا الصحفي في شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي ثاني زيارة لشولتس في البيت الأبيض منذ شغله مهام منصبه قبل نحو 15 شهرا.

وأجرى شولتس زيارته الافتتاحية لواشنطن في أوائل فبراير 2022 حيث كان للملف الأوكراني دور محوري أيضا في هذه الزيارة إذ كان عشرات آلاف من جنود الجيش الروسي انتشروا آنذاك على الحدود مع أوكرانيا المجاورة، وبعد ذلك بأسبوعين بدأت روسيا في غزو الجمهورية السوفيتية السابقة في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

وشهدت الفترة الأخيرة تصريحات متضاربة من البيت الأبيض وديوان المستشارية حيال كيفية صدور تعهد من واشنطن وبرلين بتوريد دبابات قتالية لكييف.