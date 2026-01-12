• المحتجون نددوا بسياسات الرئيس ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين غير النظاميين..





خرج الآلاف في مدينة نيويورك، الأحد، للاحتجاج على مقتل سيدة أمريكية برصاص عناصر شرطة الهجرة والجمارك في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا شمالي البلاد.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن المتظاهرين تجمعوا قرب حديقة "سنترال بارك"، قبل أن ينظموا مسيرة في منطقة مانهاتن تنديدا بمقتل السيدة الأمريكية رينيه نيكول ماكلين غود.

وأقدم المحتجون على إغلاق الطريق بالقرب من برج ترامب، رافعين لافتات تندد بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين غير النظاميين، وبالتدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا.

كما أطلق المحتجون هتافات من قبيل "على ترامب الرحيل"، قبل أن يتفرق معظمهم بعد فترة.

من ناحية أخرى، وقع شجار بين بعض المحتجين ومجموعة من مؤيدي ترامب، وأسفر عن إيقاف شخص واحد على خلفية الحادث.

والأربعاء الماضي، أظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التقطها مواطنون كانوا يحاولون توثيق عمليات شرطة الهجرة والجمارك بهواتفهم المحمولة، أن السيدة كانت داخل سيارتها في وسط الطريق تراقب ما يجري، قبل أن يحاول أحد عناصر الشرطة فتح باب السيارة بالقوة.

وبعد اقتراب عنصر آخر من مقدمة السيارة، حاولت السائقة الفرار بالانعطاف بالمقود، ليقوم الشرطي بإشهار سلاحه وإطلاق ثلاث طلقات من مسافة قريبة.

وأظهر المقطع المصوَّر أن المواطنين الذين وثّقوا الحادثة صرخوا في وجه عناصر شرطة الهجرة والجمارك، مردّدين "اخجلوا، اخجلوا".

كما شوهدت محاولات لتقديم الإسعافات الأولية للضحية بعد أن توقفت مركبتها إثر اصطدامها بسيارات كانت متوقفة على جانب الطريق.