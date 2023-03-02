قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا، بخطة عام 22/2023 تبلغ 4.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 29% عن خطة 21/2022، مضيفة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 324 مشروعًا.

وأضافت "السعيد"، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم، وفي هذا الخصوص.

وأوضحت أن جهود التنمية المكانية عِنيت بتحقيق التنمية الريفية المتكاملة لتضييق الفجوة الدخلية والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، وإعطاء أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل، إلى جانب إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمحافظات لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، مضيفة أن هذه التوجهات الثلاثة تأتي اتفاقًا ومُعطيّات استراتيجية التنمية المُستدامة في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخًا لمبادئ حقوق الإنسان في التمتّع بحياة كريمة على أُسُس عادلة وعلى نحو مُستدام.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنيا بخطة عام 22/2023، كشفت عن توجيه استثمارات بقيمة 961.3 مليون جنيه لقطاع الصحة بنسبة 22%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 914.6 مليون جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 876.5 مليون جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع الإسكان 711.8 مليون جنيه بنسبة 16%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 308.9 مليون جنيه بنسبة 7%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 581.6 مليون جنيه بنسبة 14%.