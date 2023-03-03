فيوتشر يحشد نجومه لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي فيوتشر، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق.

خط الدفاع: محمود مرعي، محمود رزق، محمود شعبان، على الفيل، طارق طه، جوناثان أنجويم.

خط الوسط: محمد فاروق، هشام عادل، كريم ندفيد، ناصر ماهر، عبدالله ياسين، مهند لاشين، عبدالكبير الوادي، محمد رضا، عمر كمال، على زعزع، أيمن الصفاقسي.

خط الهجوم: أحمد عاطف.