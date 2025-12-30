استشهاد فلسطيني وإصابة 3 برصاص جيش الاحتلال بالضفة

قتل فلسطيني وأصيب 3 آخرون، مساء الثلاثاء، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص على مركبة كانوا يستقلونها جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وهي جهة اتصال رسمية مع إسرائيل، في بيان، إن طواقمها في نابلس "تتابع استلام جثمان الشهيد قيس سامي جاسر علان (20 عاما)، وذلك بعد إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال بين بلدتي عينبوس وعوريف".

وقبيل بيان الهيئة، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب بأن طواقمها تعاملت مع "3 إصابات خطرة في حدث إطلاق نار على سيارة بين بلدتي عريف وعينابوس بعد وصول الطاقم إلى الموقع".

وذكرت أن طواقمها نقلت إصابتين بعدة رصاصات إلى مستشفى رفيديا في نابلس، دون أن تشير إلى مصير الثالث.

وأضافت في بيان لاحق أن "قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى إصابة رابعة بوضع حرج" قبل أن يعلن عن مقتله.

بينما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة على الطريق الواصل بين قريتي عوريف وعينابوس جنوب نابلس، ما أدى لانقلاب المركبة واشتعال النيران فيها".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذي قتلوا في تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية منذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة إلى 1104، إضافة إلى نحو 11 ألف مصاب، وما يفوق 21 ألف حالة اعتقال، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.