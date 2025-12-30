قرارات جديدة لمجلس نقابة المحامين: ضوابط الانتخابات وتطوير منظومة العلاج

- بدء تطبيق الدمغة الجديدة اعتبارا من أول يناير 2026 تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وذكر البيان الصادر عن الاجتماع أنه يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الصالح العام لمهنة المحاماة والمحامين، وفي ضوء قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية، بما يحقق المقاصد والغايات النقابية المرجوة من إجرائها، وما يترتب على ذلك من آثار.

وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات، جاءت على النحو التالي:

أولًا: وضع الضوابط التي تكفل إجراء الانتخابات بسهولة ويسر، وبما يحافظ على جوهرها ويحقق غاياتها، وذلك وفق الآليات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

ثانيًا: عرض الميزانيات على الجمعيات العمومية في توقيت يسبق إجراء الانتخابات، بما يتيح للمحامين الاطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها عند إجراء العملية الانتخابية.

ثالثًا: إبرام بروتوكول الرعاية الصحية لتطبيق هذا النظام على النقابات الفرعية التي يقع نطاقها ضمن تطبيقه، مع الإعلان عن المستشفيات والمعامل والعيادات المقدمة للخدمة عبر الموقع الإلكتروني للنقابة.

رابعًا: إعادة علاج الأسنان إلى منظومة العلاج التي تقدمها النقابة العامة للمحامين، وذلك بعد التنسيق مع المستشفيات التي سيتم التعاقد معها ضمن مشروع علاج الأسنان.

خامسًا: بدء تطبيق الدمغة الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2026، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر في هذا الشأن.