فلسطين ترحب بالبيان الأوروبي - الآسيوي حول تدهور الوضع الإنساني في غزة

رحّب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بالبيان الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا، والذي أعربوا فيه عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأشاد الشيخ بما تضمنه البيان من دعوة واضحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التدهور الخطير في الوضع الإنساني بالقطاع، والتأكيد على ضرورة السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية، وذلك في أعقاب القرارات والإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».

وكانت بريطانيا وكندا وفرنسا ودول أوروبية وآسيوية قد عبّرت، في بيان مشترك صدر في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددًا في غزة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة.

وجاء في البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن على إسرائيل السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل داخل القطاع الفلسطيني بشكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية.

وأضاف البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول المذكورة: «نعبر عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددًا في غزة، والذي لا يزال كارثيًا».

ودعت هذه الدول إسرائيل إلى رفع القيود غير المعقولة المفروضة على بعض الواردات، مثل المعدات الطبية ومستلزمات الإيواء، وفتح المعابر الحدودية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.