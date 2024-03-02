شولتس عن محادثاته مع بابا الفاتيكان: مهمة بالنسبة لي شخصيا

استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس المستشار الألماني أولاف شولتس، في لقاء خاص في الفاتيكان اليوم السبت في لقاء هو الأول من نوعه بين البابا والمستشار الألمانى.

واستمر لقاء البابا الذي يترأس أكثر من 4ر1 مليار كاثوليكي في كل أنحاء العالم مع المستشار الألماني في القصر الرسولي ما يقرب من نصف ساعة.

وحسب تصريحات شولتس، فإن محادثته مع البابا تناولت قضايا من بينها الحرب في أوكرانيا والحرب في الشرق الأوسط بالإضافة إلى التعامل مع الهجرة.

وفي أعقاب اللقاء، قال شولتس عن محادثته مع فرنسيس إنها كانت "محادثة مهمة في وقت مطلوب منا فيه أن ننظر إلى المستقبل برؤية واضحة وأن يكون لدينا مبادئ واضحة".

وأضاف: "بالنسبة لي شخصيا، كانت هذه محادثة مهمة وذات مغزى".

وتبادل شولتس والبابا الهدايا حيث منح المستشار الألماني بابا الفاتيكان الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، التي ستقام في ألمانيا، ودبًا من الخزف يحمل شعار جمهورية ألمانيا الاتحادية.

يعد هذا هو أول لقاء مطول يعقده المستشار الألماني مع البابا - 87 عاما الذي يشغل أيضا منصب رئيس دولة الفاتيكان في روما.

وكان البابا قد التقي مع شولتس العام الماضي في جنازة البابا السابق الراحل بنديكت السادس عشر، الذي كان قد ولد في جنوب ألمانيا وقضى وقتا طويلا كقس وعالم دين ورئيس أساقفة هناك.

ووصل شولتس إلى روما أمس الجمعة، في زيارة تستمر يومين والتقى بالرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا. ولن يلتقي المستشار الألماني مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، التي تزور حاليا الولايات المتحدة.

ويعتزم شولتس بعد ظهر اليوم حضور مؤتمر حزب "الاشتراكيون الأوروبيون" في روما، حيث من المقرر اختيار المرشح الرئيسي للحزب، لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة في يونيو المقبل.

والمرشح الوحيد لهذا الدور هو المفوض الأوروبي للوظائف نيكولا شميت، من لوكسمبورج.