هيئة الاستثمار: المناطق الحرة تساهم بـ22% من الصادرات المصرية

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الدورة الحادية عشرة من المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي استضافته مقاطعة هاينان الصينية، بحضور وزارة الاستثمار والتجارة وممثلي المناطق الحرة في 90 دولة.

وخلال كلمته في المؤتمر، أكد حسام هيبة، دور المناطق الحرة كمحفز لنمو الاقتصاد المصري، والتي تساهم المناطق الحرة بحوالي 22% من الصادرات السلعية المصرية، كما تسهم في توطين التكنولوجيا وتشغيل العمالة والمساهمة الفعالة في تعزيز نمو الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دور المناطق الحرة في توزيع جهود التنمية، إذ تدير الهيئة 13 منطقة حرة عامة و218 منطقة حرة خاصة منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحكومة المصرية استغلت الظروف التجارية العالمية المضطربة من أجل جذب استثمارات مستقرة ومستدامة، توجهت نسبة كبيرة منها إلى المناطق الحرة، مدعومة بحوافز جمركية وضريبية مشجعة على الاستثمار، واتفاقيات تجارية فعالة تربط مصر بحوالي 3 مليارات مستهلك حول العالم.

وبشأن دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، أوضح أن الهيئة خصصت مؤخرا 9 آلاف متر مربع للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة داخل المناطق الحرة؛ بهدف توفير بيئة استثمارية داعمة للشركات المصرية الناشئة في مجالات تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع توفير الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، بما يرفع من معدلات نجاح هذه الشركات في النمو وقدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية.

وبين أن الهيئة تستضيف المقر الدائم لوحدة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي تنسق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع شديد الأهمية.

وأكد حسام هيبة، إيمان الحكومة المصرية العميق بأهمية التعاون الإقليمي والدولي بين المناطق الحرة ودوره في إطلاق العنان للازدهار المشترك لدول العالم وتحسين القدرة التنافسية للدول النامية؛ لذا تعقد مصر باستمرار دورات تدريبية للكوادر الأفريقية لتمكينهم من الإدارة المثلى للمناطق الحرة.

وكشف عن حرص الحكومة المصرية على تبادل الوفود والخبرات مع كل الدول الراغبة في تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر.

وفي ختام كلمته، دعا حسام هيبة، المشاركين في المؤتمر إلى إقامة علاقات صداقة وشراكة وتعاون بين المناطق الحرة حول العالم لتعزيز تداول البضائع ومدخلات الإنتاج، وخلق سلاسل قيمة مضافة مستدامة تستهدف صالح الشعوب.