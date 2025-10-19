ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4100 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 185 ألف طن، صادرة عن 1320 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 815 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت دقيقًا ومنتجات من الحبوب، ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وأوضحت الهيئة- في تقريرها الأسبوعي الـ 38 لعام 2025، عن الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الحالي- أن صادرات البطاطا الحلوة جاءت في مقدمة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 12 ألف طن، تلتها الخضراوات المجمدة المشكلة بنحو 10 آلاف طن، ثم الفاصولياء بأنواعها بكمية بلغت 9 آلاف طن، وبلغ إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة 36 صنفًا بنحو 35 ألف طن.

وأضافت أن الرمان تصدر قائمة الفواكه المصدرة، خلال الأسبوع الماضي، أيضًا بإجمالي 13 ألف طن، تلته المانجو بنحو 8 آلاف طن، ثم الفراولة بكمية بلغت 7 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 35 صنفًا بكمية بلغت 37 ألف طن، موضحة أن الصومال، السعودية، المغرب وسوريا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 190 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 710 رسائل، يليه ميناء الإسكندرية بـ 685 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 440 رسالة، مضيفة أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 2140 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 465 ألف طن، مستوردة من قِبل 890 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، أمريكا وإندونيسيا من بين إجمالي 82 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

وأوضحت أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 570 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـ 393 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 380 رسالة.

ولفتت إلى أن الهيئة أصدرت خلال الأسبوع الماضي 1150 شهادة صحية للتصدير، كما تم الإفراج عن 1304 رسائل غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 550 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 85 مستورد خلال نفس الفترة.

وأضافت أنه تم خلال الأسبوع تسجيل 80 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 537 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 39 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة 3 زيارات رقابية واعتمدت 18 شركة عاملة في هذا القطاع.