محافظ كفرالشيخ يقدم العزاء لأسر ضحايا غرق معدية نكلا

قدم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واجب العزاء لأسر وأهالي ضحايا حادث غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وذلك بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، مساء الجمعة، ناقلا لهم عزاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معربًا عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

,أكد المحافظ، وقوف المحافظة بجانب أبنائها في جميع الأوقات وخاصة في الأزمات والمحن، وتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسر ضحايا حادث الذي راح ضحيته 8 من خيرة شباب قرية ميت الديبة بكفرالشيخ وهم: سيف إبراهيم هنداوي يونس، 19 سنة، عبدالرحمن ياسر فتحي عبدالوهاب، 21 سنة، أحمد عز الدين الغرياني، 19 سنة، ايهاب محمد عبدالنبي الشناوي، 19 سنة، حمدي اسامة حمدي الشاملي، 20 سنة، محمود إبراهيم محمود أبو عامر، 21 سنة، سامي فؤاد عابدين سعد الدين، 29 سنة، محمود محمد السيد ابو عامر، 24 سنة.

كما تمنى الشفاء للمصابين وهم: أسامة رشدي القربة، حسن الشربين أحمد محمد.

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والنائب ياسر منير، والنائبة مها شعبان، أعضاء مجلس النواب، لجهودهم المبذولة في هذا الحادث الأليم.

كما قدم الشكر لعمدة نكلا عبدالحميد أبو إبراهيم، على رأس الأهالي المشاركين في عمليات البحث والعثور على جثامين الضحايا، من قريتي "نكلا وأبو ربيع"، وحضوره على رأس وفد من قرية نكلا لتقديم واجب العزاء لأسر أبنائنا بقرية ميت الديبة، ومواساتهم في مصابهم الأليم، معربا عن خالص شكره لجميع المشاركين في عمليات الإنقاذ وخاصة شبابنا من قريتي "نكلا وأبو ربيع" بمحافظة الجيزة.

من جانبهم، أعرب أهالي قرية ميت الديبة عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ كفرالشيخ على حضوره لتقديم واجب العزاء، مؤكدين متابعته اللحظية للحادث وحرصه على رعايتهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والنائب ياسر منير، وياسر حجازي، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.