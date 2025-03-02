نادر السيد يهاجم التحكيم ويعلق على صفقات الزمالك الشتوية

قال نادر السيد حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن اللجنة التي اختارت صفقات الزمالك الشتوية أخلصت في الاختيار وظهرت الصفقات الأربعة بصورة جيدة للغاية في المباريات الأخيرة.

وأشار نادر السيد في تصريحات تليفزيونية على قناة الزمالك، إلى أن صلاح الدين مصدق لاعب لديه شخصية، كما أن أحمد الجفالي لديه مهارات خاصة وسيكون حل هجومي مميز للفريق، بالإضافة لتألق محمود جهاد وأحمد حسام.

واختتم نادر السيد تصريحاته بالحديث عن التحكيم والتأكيد على أن الأخطاء فاقت الوصف، وهناك حالة تعجب لديه من وقوع تلك الأخطاء في وجود الفار.

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.