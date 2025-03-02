إدارة الخارجة التعليمية: التأكيد على الانضباط الوظيفي للعاملين بالمدارس ومتابعة الحضور والانصراف

عقد وصفي حسن، مدير عام إدارة الخارجة التعليمية بالوادي الجديد، اجتماعًا تنظيميًا مع مديري المدارس، اليوم الأحد، لمناقشة آليات ضبط العمل داخل المؤسسات التعليمية، وضمان سير العملية التعليمية بكفاءة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مديري المراحل التعليمية المختلفة، والمتابعة والتوجيه الفني، والموجهين الأوائل، والأمن، والعلاقات العامة، بهدف تعزيز الانضباط الوظيفي والارتقاء بالعملية التعليمية.

وقال إنه تم التأكيد على الانضباط الوظيفي للعاملين بالمدارس، ومتابعة الحضور والانصراف وفقًا للوائح المنظمة، ومناقشة سبل تحسين العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب، ومتابعة تنفيذ الخطط الدراسية، والتأكد من الالتزام بالمناهج وفق الخريطة الزمنية المحددة، وتعزيز دور الأنشطة التربوية في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز روح الابتكار لديهم، والتأكيد على التواصل الفعّال بين إدارات المدارس وأولياء الأمور لضمان تحقيق أفضل بيئة تعليمية.

وأكد على ضرورة متابعة أداء المعلمين داخل الفصول، والتأكد من تطبيق أساليب التدريس الحديثة، وتكثيف الرقابة الإدارية لضبط الأداء وضمان الالتزام بالتعليمات الوزارية، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، مع التشديد على نظافة المدارس وسلامة المنشآت، وحل أي معوقات تواجه سير الدراسة لضمان انتظام العملية التعليمية بكامل طاقتها.

وشدد على أهمية تضافر الجهود بين جميع العاملين بالمدارس، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.