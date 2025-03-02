 استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على شمال غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على شمال غزة

غزة - د ب أ
نشر في: الأحد 2 مارس 2025 - 9:32 ص | آخر تحديث: الأحد 2 مارس 2025 - 9:32 ص

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر على الأقل، صباح اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر محلية قولها إن "طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مجموعة مواطنين في منطقة البورة شرقي بلدة بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر".

وأوضح المركز، أن "هذا أول شهيد بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ومماطلة الاحتلال في البدء في مباحثات المرحلة الثانية، في حين كرر خرق وقف إطلاق النار بإطلاق النار والقصف الجوي على مدار الـ 42 يومًا الماضية ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة مئات آخرين".

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