الرئيس الأوكراني يصل إلى قمة القادة الأوروبيين بلندن لمناقشة الحرب في أوكرانيا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة الزعماء الأوروبيين في لندن لمناقشة الحرب في بلاده، بعد يومين من انهيار محادثاته بشكل دراماتيكي في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء وصول زيلينسكي بعد وصول عدد من نظرائه، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن.

وكان من بين الحضور أيضا أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والأمين العام لحلف شمال الاطلسي "الناتو" مارك روته.

وعانق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس زيلينسكي عند مدخل قصر لانكستر هاوس قبل القمة.

وقال ستارمر إن بريطانيا وفرنسا وأوكرانيا اتفقت على العمل لوضع خطة لوقف إطلاق النار يمكن تقديمها للولايات المتحدة.

وقد القى التوبيخ العنف غير العادي الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض أمس الأول الجمعة بسبب ما اعتبره عدم امتنانه للدعم الأمريكي في مواجهة الحرب الروسية، بظلاله على القمة.

لكن ستارمر قال إن اهتمامه ينصب على أن يكون جسرا لاستئناف محادثات السلام، التي استغل انهيارها كفرصة لإعادة التواصل مع ترامب وزيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدلا من "تصعيد اللهجة الخطابية."