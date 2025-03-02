الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري

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أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان أن تلك الخطوة تأتي انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

وأشارت إلى أن اللجنة تتألف من 7 خبراء وهم الدكتور عبد الحميد العواك والدكتور ياسر الحويش، والدكتور إسماعيل الخلفان.

والدكتور ريعان كحيلان، ومحمد رضا جلخي، والدكتور أحمد قربي، والدكتورة بهية مارديني.

وأضافت أن "لجنة صياغة الإعلان الدستوري سترفع مقترحها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع فور الانتهاء منه".