دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع، بعدما أعلنت إسرائيل تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان، إنّ الأمين العام "يدعو إلى الاستئناف الفوري لـ(دخول) المساعدات الإنسانية إلى غزة وإلى إطلاق سراح جميع الرهائن"، مضيفاً أنّه "يحث جميع الأطراف على بذل الجهود اللازمة، لتجنّب العودة إلى الأعمال العدائية في غزة".

وكان منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أعرب اليوم، عن قلقه من قرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال فليتشر عبر منصة إكس، إنّ "قرار إسرائيل تعليق المساعدات لغزة مقلق، القانون الدولي واضح: يجب أن يسمح لنا بالوصول لتقديم مساعدات حيوية منقذة للحياة".

وشدد على ضرورة عدم التراجع عن التقدم المحرز في الأيام الـ42 الماضية"، في إشارة لبدء تطبيق الهدنة، مضيفاً "يجب أن يصمد وقف إطلاق النار".