الإثنين 2 مارس 2026
فصيل عراقي شيعي يعلن عن قصف قاعدة للجيش الأمريكي في مطار بغداد

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 5:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 5:47 ص

أعلنت سرايا أولياء الدم المنضوية في المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الإثنين أنها شنت هجوماً بسرب من الطائرات المسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي. 

وذكرت سرايا أولياء الدم في بيان صحفي وزع فجر اليوم أنه "التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية نفذ مجاهدونا اليوم الاثنين هجوماً بسرب من الطائرات المسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد".

وكانت سرايا أولياء الدم أعلنت الليلة الماضية قصف مواقع أمريكية في مدينة أربيل في إقليم كردستان.


