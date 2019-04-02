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وزارة الدفاع الفنلندية: طائرة استطلاع برتغالية تنتهك المجال الجوي للبلاد

هلسنكي- أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 2:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 2:18 م

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية الاشتباه في انتهاك طائرة استطلاع برتغالية المجال الجوي للبلاد.

ونقلت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المتحدثة باسم الوزارة نينا هيرسكي قولها إن "الطائرة انتهكت فيما يبدو المجال الجوي أمس الاثنين في تمام الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي في جنوب غرب العاصمة هلسنكي"، ورفضت المتحدثة الكشف عن مزيد من التفاصيل، لكنها أكدت أن الأمر قيد التحقيق من قبل حرس الحدود الفنلندي.

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات الجوية البرتغالية اللفتنانت كولونيل مانويل دا كوستا إنه ليس على علم بالحادث، لكنه سيبحث الأمر.


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