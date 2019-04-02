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نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو.. الخميس

تل أبيب- د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 11:18 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 11:18 ص

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غد الخميس في موسكو.

يأتي هذا الإعلان غداة اتصال هاتفي جرى بين نتنياهو وبوتين، وبحثا خلاله "الوضع في منطقة الشرق الأوسط والتنسيق العسكري".

وكان نتنياهو زار روسيا نهاية فبراير الماضي، وبحث مع بوتين "الجهود الإسرائيلية لمنع إيران من تأسيس وجود عسكري طويل المدى في سوريا".

وكانت تلك الزيارة هي الأولى منذ توتر العلاقات بين الجانبين على خلفية إسقاط طائرة استطلاع روسية قبالة الساحل السوري العام الماضي.

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