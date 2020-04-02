المبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا: أولويتنا القصوى الآن وقف الاقتتال

أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا، ستيفاني ويليامز، سعيها لاستكمال العملية السياسية في ليبيا، مشيرة إلى أن الأولوية القصوى الآن هي "وقف الاقتتال، وتفعيل هدنة إنسانية من أجل التركيز على محاربة انتشار فيروس كورونا، الذي قد تكون له آثار مدمرة على ليبيا في حال استمرت الحرب".

وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته اليوم الخميس، قالت ويليامز، التي تولت مهمتها الجديدة في 12 من الشهر الماضي خلفاً للمبعوث السابق غسان سلامة، إن البعثة الأممية "ملتزمة بالمضي قدماً في (المسارات الثلاثة)، وذلك بناء على ملحق تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين"، وهي المسار العسكري (5+5)، والمسار الاقتصادي، والمسار السياسي.

وتابعت :"هذه المسارات هي خطة العمل، التي نسير عليها ونأمل المضي قدماً فيها ... لكننا نواجه الآن تحدياً كبيراً يكمن في كيفية عقد اجتماعات تفرضها جائحة كوفيد - 19، وغيرها من التحديات الأخرى. لكننا نسعى إلى التعامل مع هذه التحديات من أجل المضي قدماً في هذه المسارات".

ودعت ويليامز طرفي الحرب الدائرة منذ قرابة عام على أطراف العاصمة طرابلس إلى "الوقف الفوري للعمليات العسكرية"، وتفعيل الهدنة الإنسانية، التي دعت إليها مجموعة كبيرة من الدول، والبعثة والأمين العام للأمم المتحدة.