 وزير خارجية إيطاليا يدعو الناتو لحماية البعثات العسكرية الخارجية من كورونا - بوابة الشروق
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وزير خارجية إيطاليا يدعو الناتو لحماية البعثات العسكرية الخارجية من كورونا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 7:12 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 7:12 م

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، حلف شمال الأطلسي (الناتو) لاتخاذ تدابير من أجل حماية صحة جنود الدول الأعضاء العاملين في البعثات العسكرية الخارجية للحلف، وذلك في ظل تفشي فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم.

وقال دي مايو - خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الحلف المنعقد عبر دائرة الفيديو المغلقة "الفيديو كونفرانس" - "يتعين علينا أن نعمل معا لحماية جنودنا العاملين في الخارج، إنهم يمثلون مصدر فخرنا ويخاطرون بحياتهم من أجل السلام ويجب حماية صحتهم بعناية".

وأكد دي مايو - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - أن مصداقية التحالف تكمن أيضا في قدرته على اتخاذ القرارات والتصرف بشكل جيد وملموس في جميع الظروف.

وكانت مصادر عسكرية، تحدثت في وقت سابق، عن إصابة 4 جنود إيطاليين بفيروس "كورونا" المستجد، ضمن كتيبة القوات الجوية المتمركزة في هرات العاملة تحت مظلة حلف "الناتو" في مهام تدريب قوات الأمن الأفغانية.

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