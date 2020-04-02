الإمارات: شفاء 35 حالة لفيروس كورونا وتسجيل 210 حالات جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخمس، رصدها 210 حالات إصابة جديدة لفيروس كورونا، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً.

وذكرت الصحة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، أن عدد الحالات التي تم تشخيصها 1024 حالة حتى الآن، حيث تعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 96 حالة.