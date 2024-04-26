السعودية تعلن تسيير رحلات جوية مباشرة من الدمام إلى النجف بالعراق من أول يونيو

أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية يوم الجمعة عن تسيير رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في شرق المملكة إلى مدينة النجف العراقية بدءا من الأول من يونيو المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان أن الرحلات المباشرة إلى النجف تأتي "انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة، والتي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويا وأكثر من 250 وجهة في العالم".

وأضاف البيان أن هذه الرحلات، بجانب تلك التي يتم تسييرها إلى مدينتي بغداد وأربيل العراقيتين، تأتي أيضا في إطار تنويع الوجهات داخل العراق دعما لعمليات التنقل بين البلدين وامتدادا "للعلاقات الوثيقة" التي تربطهما.