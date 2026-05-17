مقتدى الصدر يدعو رئيس الحكومة إلى الحفاظ على سيادة العراق وتحسين الخدمات

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأحد، رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي إلى الحفاظ على سيادة البلاد وتحسين الواقع الخدمي بهمّة وعزم وإصرار لتحسين الواقع العراقي.

وبارك الصدر، في اتصال هاتفي أجراه بالزيدي اليوم "تشكيل الحكومة وحثه على الحفاظ على سيادة البلد وتحسين الواقع الخدمي بعد أن رأى منه الهمّة والعزم والإصرار لتحسين الواقع العراقي" .

وحث رئيس الحكومة العراقية "على الوقوف بحزم لمحاربة الفساد، والحفاظ على مقدرات البلد وتأمين العيش الكريم للشعب العراقي كتقديم الخدمات وتلبية احتياجاته وحفظ حقوقه"، وفق بيان لمكتب الصدر.

وعلى الرغم من عدم مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية الحالية وفي الحكومة الجديدة إلا أنه يلاحظ تواجد أشخاص مقربين من التيار الصدري في الحكومة الحالية أبرزهم إحسان العوادي مدير مكتب رئيس الحكومة الحالية وحميد الغزي الأمين العام لمحلس الوزراء العراقي حيث سبق لهاتين الشخصيتين أن شغلتا المنصبين في الحكومة العراقية السابقة.