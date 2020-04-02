 وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصري توفي بالسعودية - بوابة الشروق
الخميس 2 أبريل 2020 1:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصري توفي بالسعودية

الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
أحمد كساب:
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 12:54 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 12:54 م

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفى طبيعيا سعد جميل السيد، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفى.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري سعد جميل السيد بالمدينة المنورة، ويعمل سائق خاص، كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقاته.

وأشار المستشار العمالي وليد عبد الرازق أحمد إلي أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا " المستجد، فقد قام المكتب بالتواصل مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات الدفن، نظرا لتعليق حركة الطيران للظروف الاستثنائية الحالية.

وتم إنهاء إجراءات دفن المتوفي، وجارى متابعه مستحقاته عند كفيله الخاص وبالتنسيق مع رئيس الجالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك