 الأجانب العالقون في نيوزيلندا يبدأون مغادرتها من الغد - بوابة الشروق
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الأجانب العالقون في نيوزيلندا يبدأون مغادرتها من الغد


نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 7:09 ص | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 7:09 ص

(د ب أ)

أعلنت السلطات النيوزيلندية أن الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في البلاد بسبب الإجراءات المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، سيكون باستطاعتهم مغادرتها بدءا من غد الجمعة.

وأعلن نائب رئيس الوزراء وينستون بيترز عن تلك الخطة لتمكين "عشرات الآلاف" من الأجانب العالقين من مغادرة البلاد بشكل آمن ومنظم.

وأوضح أنه تم استغراق الوقت اللازم لبلورة خطة جادة لخروج الأجانب العالقين دون الإضرار بحياة الآخرين.

وبموجب هذه الخطة، ستكون الحكومات الأجنبية قادرة على تنظيم رحلات عارضة لإعادة مواطنيها، شريطة استيفاء المتطلبات الصحية لنيوزيلندا.


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