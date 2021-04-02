السودان يرفع أسعار «البنزين» و«الديزل» بنسب تصل إلى 25%

النفط يقفز 2% بعد قرار «أوبك» بزيادة الإنتاج



ارتفعت أسعار البنزين في العاصمة السودانية الخرطوم، بنسبة 23% فيما زادت أسعار الديزل أكثر من 8% في محطات الوقود اليوم الجمعة، بحسب ما ذكره موقع «سي ان بي سي» عربية.

وقفزت أسعار البنزين في عدة محطات إلى 150 جنيها سودانيا (0.4 دولار) للتر، مقابل 122 جنيها، بينما صعدت أسعار الديزل إلى 125 جنيها سودانيا، مقابل 115 جنيها.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية منذ ما قبل الإطاحة بعمر البشير في 2019، مما أدى إلى نقص إمدادات سلع أساسية مثل الوقود والخبز والأدوية.

وكان السودان بدأ قبل نحو شهرين حزمة من السياسات الجديدة، تضمنت تحرير أسعار المحروقات وعدد من السلع الأساسية، مما زاد أسعار المحروقات بنسبة 500%، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 330%.

وفي الشهر الماضي، أعلن السودان توحيد وتحرير صرف الجنيه السوداني، لوقف المزيد من الانفلات في أسعار الصرف، بعد أن فاق سعر الدولار الواحد 400 جنيها في السوق الموازي خلال الفترة الأخيرة.

وتلغي الحكومة الانتقالية في السودان تدريجيا معظم دعم الوقود في ظل نقص واسع النطاق.

وفي الخرطوم، يصطف المواطنون في طوابير طويلة للحصول على الديزل، بيد أن عدد المنتظرين لشراء البنزين قل في الأيام الأخيرة، كما في العديد من المناطق خارج العاصمة ما زال النقص حادا.

وفي سياق موازٍ، ارتفعت أسعار النفط، بنسبة تتجاوز الـ2%، رغم توصل مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق على زيادة الإنتاج تدريجيا اعتبارا من شهر مايو المقبل.

وصعد خام برنت بنسبة 2.12% إلى 64.86 دولار للبرميل، ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.87% إلى 61.45 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، على تخفيف قيود الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو المقبلين، ومن ثم بواقع 400 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل.