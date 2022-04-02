تسلا تسلم عددا قياسيا من السيارات في ربع أول صعب بصورة غير عادية 



سلمت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" عددا قياسيا من السيارات بلغ 310048 سيارة على مستوى العالم فيما وصفه إيلون ماسك مالك الشركة بأنه ربع أول صعب "بصورة غير عادية "، بينما تحول الطلب لدى العديد من المستهلكين إلى السيارات الكهربائية.



وتخطت النتائج التي تم نشرها اليوم السبت التوقعات قليلا. وكان محللون اقتصاديون قد توقعوا أن يتم شحن 309158 سيارة، بناء على متوسط التقديرات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.



وما زالت التقلبات في معدلات العدوى بكوفيد- 19 والقيود العالمية مستمرة في التأثير على سلاسل الإمداد والسلاسل اللوجيستية.



وعلقت شركة السيارات الإنتاج مؤقتا في مصنعها في شنغهاي بدءا من الشهر الماضي بعدما طبقت المدينة إغلاقا بسبب تدهور أوضاع تفشي كورونا بها.