وزارة الطاقة: ليتوانيا توقف بصورة كاملة استيراد الغاز من روسيا

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أوقفت ليتوانيا استيراد الغاز من روسيا بالكامل في رد فعل على طلب موسكو الدفع بالروبل، حسبما ذكرت وزارة الطاقة في بيان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن شبكة ليتوانيا للغاز ستعمل بدون الغاز الروسي اعتبارا من نيسان/ أبريل الحالي.

وقال وزير الطاقة داينيوس كريفيس: "نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي بين الدول التي تحصل على إمدادات من جازبروم تحقق الاستقلال الكامل عن إمدادات الغاز الروسي، الذي يأتي نتيجة لسياسة متناسقة طويلة الأمد بشأن الطاقة، وقرارات في الوقت المناسب خاصة بالبنية التحتية".

وسيتم تلبية احتياجات ليتوانيا من الغاز من محطة للغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق.

وستستمر ليتوانيا في نقل الغاز عبر خط الأنابيب من البر الرئيسي الروسي إلى مدينة كالينينجراد الحبيسة.



