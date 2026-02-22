فرنسا تستدعي السفير الأمريكي لديها على خلفية تعليقات بشأن وفاة ناشط يميني

استدعت فرنسا السفير الأمريكي تشارلز كوشنر للاحتجاج على تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعرض ناشط يميني للضرب حتى الموت، وذلك حسبما قال وزير الخارجية الفرنسي.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يرد على بيان مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، الذي نٌشر على موقع " اكس" الذي جاء فيه " التقارير التي أكدها وزير الداخلية الفرنسية بأن كوينتين ديرانك قٌتل على يد مسلحين يساريين يتعين أن تصيبنا جميعا بالقلق".

وقد توفى ديرانك الناشط اليميني المتشدد متأثرا بإصابته في الدماغ الأسبوع الماضي بعد تعرضه للضرب في مدينة ليون الفرنسية. وقد تعرض للهجوم خلال شجار على هامش لقاء طلابي، كانت النائبة اليسارية ريما حسن المتحدثة الرئيسية به.

وأبرز قتله المناخ المملوء بالتوترات السياسية العميقة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للهدوء أمس السبت، حيث نظم نحو 3000 شخص مسيرة في ليون بتنظيم من الجماعات اليمينية المتشددة من أجل تأبين ديرانك.

وقال بارو " نحن نرفض أي استغلال لهذه المأساة ، التي أغرقت أسرة فرنسية في الحداد لأسباب سياسية. وأضاف " لا توجد دروس لتعلمها، خاصة فيما يتعلق بالعنف، من الحركة الرجعية الدولية".

وقالت الخارجية الأمريكية في المنشور " اليسار الراديكالي العنيف في تصاعد، ودوره في مقتل كوينتين ديرانك يظهر التهديد الذي يمثله على السلامة العامة. سنواصل مراقبة الوضع ونتوقع أن نرى تقديم مرتكبي العنف للعدالة".