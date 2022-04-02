حل الفنانان محمد فراج وبسنت شوقي، ضيفان على برنامج «نجوم السماء»، الذي يعرض عبر قنوات «on e» و«dmc» و«الأولى»، في ثاني حلقاته، مساء اليوم السبت.



وقبل الصعود على الطائرة، أجرى الفنانان مكالمة هاتفية مع صديقة لبسنت تدعى دينا نجم، لتخبرها بسنت بأنها ذهبت إلى شرم الشيخ لتجري مع فراج «سكاي دايفينج».



وقالت بسنت: «هننزل في طابا، جروبات البنات بتاعة واتساب كلها أمانة في رقبتك»، ليضيف فراج: «أنا ليا 1500 جنيه عند البت هدى والنبي ابقى خديهم منها»، حسبما عبر.



وبعد القفز من الطائرة، من ارتفاع 14 ألف قدم، قال فراج: «قلتلها بحبك يا بيبي واتشاهدت ونطيت»، في إشارة منها إلى بسنت شوقي، لترد: «أنا مسمعتهاش».



ويستضيف البرنامج، نجمًا في كل حلقة، ليقفز من ارتفاع 14 ألف قدم، وذلك بالتعاون مع فريق سكاي دايف فاروس الذين قدموا عروض القفز بالمظلات في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وفي كل حلقة يكتشف البرنامج مكانا جديدا في مصر «من السما»، حيث يشمل جولات في كل أنحاء مصر.



وتقدم أغنية التتر الفنانة هلا رشدي، ويشارك في البرنامج عدد كبير من النجوم، أبرزهم دينا الشربيني، ومحمد فراج وبسنت شوقي، ورانيا يوسف، ومحمود الونش، وهبة مجدي ومحمد محسن، وعلا رشدي وأحمد داود، وهدى المفتي، ومايان السيد، وشريف مدكور، ونيللي كريم، وهايدي موسى، وسلمى أبو ضيف، وآدم الشرقاوي.