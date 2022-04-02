رئيس سريلانكا يعلن حالة الطوارئ وسط احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة

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أعلن رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، حالة طوارئ وطنية، وسط تصاعد الاحتجاجات بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوقود والغاز وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وتعطي حالة الطوارئ، التي قال مسؤولون إنها دخلت حيز التنفيذ اليوم السبت، للرئيس سلطات أمنية أوسع نطاقا وتوسع السلطة للقوات المسلحة لاعتقال واحتجاز أشخاص.

وجاء الإعلان عن حالة الطوارئ بعد تنظيم مظاهرة عامة خارج مقر الإقامة الخاص للرئيس، على بعد حوالي 14 كيلومترا جنوب العاصمة.

وتحولت المظاهرة، التي بدأت مساء أول أمس الخميس، إلى أعمال عنف، حيث رشق متظاهرون الشرطة بالحجارة، وأضرموا النار في خمس مركبات وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأصيب أكثر من 30 مدنيا و24 رجل شرطة في الاشتباكات. وتم اعتقال 53 متظاهرا.

وسيتم تنظيم المزيد من المظاهرات بمختلف أنحاء البلاد، غدا الأحد، مع تزايد الاستياء من نقص الوقود والغاز وارتفاع تكاليف المعيشة.

وسعت سريلانكا للحصول على مساعدة من الهند والصين لشراء غذاء ووقود وأيضا للحصول على مساعدة دولية من صندوق النقد الدولي.