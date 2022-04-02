سلطنة عمان تؤكد استمرار مساعيها مع الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن

أكدت سلطنة عمان اليوم السبت، استمرار مساعيها مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية بهدف إنهاء الحرب والتوصل إلى التسوية السياسية الشاملة في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العمانية، عن ترحيب السلطنة بإعلان هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن هدنة في اليمن لمدة شهرين.

وأشادت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء العمانية، بالمباحثات الإيجابية التي أجراها المبعوث الأممي في زياراته الأخيرة إلى مسقط.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن أمس الجمعة، موافقة أطراف النزاع في البلاد (الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيون)، على هدنة تبدأ مساء اليوم و لمدة شهرين قابلة للتجديد.

ويشهد اليمن صراعا مسلحا بين الطرفين منذ أكثر من سبع سنوات، مخلفا خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلاً عن تسببها بجر البلاد نحو أسوأ ازمة إنسانية في العالم.